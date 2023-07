रूस ने नाटो से जापोरीजिया परमाणु संयंत्र पर चर्चा करने का किया आह्वान, कहा- इस पर ध्यान देने की जरूरत

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने रविवार को कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले ट्रान्साटलांटिक नाटो रक्षा गठबंधन के नेताओं को इस सप्ताह अपने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के जापोरीजिया परमाणु संयंत्र पर चर्चा करनी चाहिए। बता दें कि नाटो नेता 11-12 जुलाई को विनियस में मिलेंगे जिसमें यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा और स्वीडन के प्रवेश पर बातचीत की जाएगी।

रूस ने नाटो से जापोरीजिया परमाणु संयंत्र पर चर्चा करने का किया आह्वान।

मास्को, रायटर्स। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने रविवार को कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले ट्रान्साटलांटिक नाटो रक्षा गठबंधन के नेताओं को इस सप्ताह अपने शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के जापोरीजिया परमाणु संयंत्र पर चर्चा करनी चाहिए। विनियस में नाटो का शिखर सम्मेलन बता दें कि नाटो नेता 11-12 जुलाई को विनियस में मिलेंगे, जिसमें यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा और स्वीडन के प्रवेश पर बातचीत की जाएगी। साथ ही गोला-बारूद भंडार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और रक्षा योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। ज़खारोवा ने यूक्रेन पर जापोरीजिया परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नाटो शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए। ज़खारोवा ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा अगर संयंत्र में कुछ होता है तो प्रत्यक्ष रूप से नाटो के कई देश इसके जद में आएंगे। मालूम हो कि विनियस यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र (जापोरीजिया) से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक-दूसरे पर संयंत्र पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। ये संयंत्र यूक्रेन के जापोरीजिया क्षेत्र में स्थित है, जिस पर रूस का कब्जा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमीर जेलेंस्की ने कई दिनों से संयंत्र पर गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि रूसी बलों ने कई रिएक्टरों की छत पर हमला किया है। हालांकि, परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने कहा कि उन्हें अभी तक संयंत्र में खदानों या विस्फोटकों का कोई संकेत नहीं मिला है।

