Moscow Drone Attack: मॉस्को में 2 इमारतों पर ड्रोन अटैक, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को ठहराया दोषी

Moscow Drone Attack रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकवादी ड्रोन से हमले किए गए। इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। इस ड्रोन हमले में जानबूझकर इमारतों को निशाना बनाया गया।रूस की राज्य समाचार एजेंसियों ने आपातकालीन सेवाओं का हवाला देते हुए बताया कि ड्रोन के टुकड़े कोम्सोमोल्स्की एवेन्यू पर एक इमारत के पास पाए गए जो मध्य मॉस्को से होकर गुजरता है।

Moscow Drone Attack: रूस ने मॉस्को पर 'आतंकवादी' ड्रोन हमले के लिए यूक्रेन को ठहराया दोषी

