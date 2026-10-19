सोना, बंदूकें, ड्रग्स और भाड़े के सैनिक... 28 साल के रूसी पावेल प्रिगोझिन के साम्राज्य की इनसाइड स्टोरी

डिजिटल डेस्क, मास्को। रूस के कुख्यात वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन की मौत के बाद उनके बेटे पावेल प्रिगोझिन मात्र 28 साल की उम्र में एक ऐसे विशाल बिजनेस साम्राज्य की कमान संभाल रहे हैं, जिसकी सालाना कमाई करोड़ों डॉलर में है। इस साम्राज्य में सोने की खदानें, हथियारों का व्यापार, भाड़े के सैनिकों की एक निजी सेना और ड्रग्स का अवैध कारोबार शामिल है।

वर्तमान में पावेल सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की राजधानी बांगुई से लगभग 500 भाड़े के सैनिकों की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। पिता की मौत के बाद संभाली विरासत अगस्त 2023 में रूस में हुए एक रहस्यमय प्राइवेट जेट क्रैश में येवगेनी प्रिगोझिन की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना में वैगनर के शीर्ष सैन्य कमांडर और आठ अन्य लोग भी मारे गए थे। उस समय पावेल की उम्र सिर्फ 25 साल थी।

येवगेनी ने ही वैगनर को एक ऐसी ताकतवर निजी सेना के रूप में खड़ा किया था, जिसने यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ाई लड़ी और कई अफ्रीकी देशों में अपने प्रभाव का विस्तार किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक संक्षिप्त सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने के ठीक दो महीने बाद येवगेनी की मौत हो गई थी।

द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, तब से पावेल ने न केवल सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर के कामकाज को बनाए रखा है, बल्कि उसका बड़े पैमाने पर विस्तार भी किया है। 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई जिनेवा स्थित ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अनुमान के अनुसार, इस पारिवारिक व्यवसाय से, जिसमें कानूनी और गैर-कानूनी दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं, हर साल 400 मिलियन डॉलर (लगभग 3,300 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कमाई होती है।

रूस के दिवंगत विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी से जुड़े एंटी-करप्शन फाउंडेशन के अनुसार, पावेल कम उम्र से ही अपनी बेहद आलीशान जीवनशैली के लिए जाने जाते थे। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में उन्हें प्राइवेट जेट और परिवार की लग्ज़री यॉट पर घूमते हुए देखा गया है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, जब पावेल 20 साल के हुए थे, तभी उनके पिता ने उन्हें परिवार के लग्जरी विला और अपार्टमेंट इमारतों की जिम्मेदारी सौंप दी थी। ऑल आइज ऑन वैगनर नामक खोजी समूह का कहना है कि येवगेनी अपने तीनों बच्चों में से पावेल को ही अपना मुख्य उत्तराधिकारी मानते थे।

रूसी देशभक्त के रूप में गढ़ी छवि येवगेनी ने अपने बेटे को रूसी देशभक्त के रूप में पेश करने की पूरी कोशिश की थी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई पोस्ट सामने आए हैं जिनमें पावेल को सीरिया में गृहयुद्ध में लड़ते हुए दिखाया गया, जहां उन्हें बहादुरी के लिए वैगनर का प्रतिष्ठित ब्लैक क्रॉस सम्मान मिला था।

बाद में, उन्होंने यूक्रेन में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और ड्रोन ऑपरेटर के तौर पर भी अपनी सेवाएं दीं। अफ्रीका में फैला अवैध कारोबार पेंटागन द्वारा वित्तपोषित अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार, वैगनर ने माली में सैन्य सरकार की सुरक्षा के बदले 10 मिलियन डॉलर प्रति महीने का सौदा किया। लीबिया में उनके लड़ाकों ने विद्रोहियों के कब्जे वाले तेल के कुओं को सुरक्षित किया, जबकि सूडान में इस समूह ने सोने के बदले रैपिड सपोर्ट फोर्सेज को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मुहैया कराईं।

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक उनके सबसे अधिक मुनाफे वाले अभियानों का केंद्र बन गया है, जहां वैगनर ने सोने की खदानों पर कब्जा कर कीमती खनिजों का व्यापार शुरू किया। 2023 के उस ऐतिहासिक विद्रोह के बाद, जब वैगनर के लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ रहे थे और सैन्य नेतृत्व पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, क्रेमलिन ने रूस के भीतर वैगनर के कारोबारों पर नियंत्रण कर लिया था।

इसके बाद रूस ने अफ्रीका कॉर्प्स का गठन किया, ताकि अफ्रीका में चल रहे इन अभियानों को सीधे अपने रक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जा सके। सिंडिकेट में बदल रहा है वैगनर पिता की मौत के तुरंत बाद पावेल बंगी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कमांडरों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात कर वैगनर के सैनिकों को देश की पुलिस और खुफिया सेवाओं में एकीकृत करने में मदद की। आज वैगनर सिर्फ एक सैन्य बल नहीं रहा, बल्कि यह पेय पदार्थों और ड्रग्स के अवैध बाजार में भी उतर चुका है।