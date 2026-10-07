रूस के साइबेरिया में प्लेग का खतरा लेकिन जनता बेफिक्र, प्रशासन ने सावधानी बरतने को कहा

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के साइबेरियाई शहर इरकुत्स्क में एक प्रयोगशाला कर्मचारी की मौत की खबर से डब्ल्यूएचओ से लेकर अन्य बड़े देशों में हड़कंप मच गया है। वहीं, ट्रंप ने भी पुतिन से बात करने की बात ही है लेकिन स्थानीय लोगों में ज्यादा चिंता नजर नहीं आ रही।

शुक्रवार को रूसी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि 28 वर्षीय लैब टेक्नीशियन दार्या शिपिलोवा की मौत न्यूमोनिक प्लेग से हुई, जो इस बीमारी का सबसे संक्रामक रूप है। कुछ रिपोर्ट्स में दर्जनों लोगों के क्वारंटाइन होने और लैब में टेस्ट ट्यूब टूटने से संक्रमण फैलने की बात कही गई थी।

हालांकि, रूसी अधिकारियों ने इस सप्ताह इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पोस्टमॉर्टम टेस्ट में उनके शरीर में प्लेग का कोई सबूत नहीं मिला और कोई विशेष उपाय लागू नहीं किए गए हैं। इरकुत्स्क के एक स्थानीय व्यक्ति ने एएफपी से कहा कि अगर यह वाकई गंभीर होता तो अब तक सब कुछ बंद कर दिया गया होता। अभी तो किसी को खास परवाह नहीं लगती। एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उन्होंने माता-पिता को हाथ धोने जैसी सावधानियां बरतने को कहा, लेकिन इसे गंभीर खतरा नहीं मानते।