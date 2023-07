केंद्रीय राज्य मंत्री ने रूस में भारतीय आम महोत्सव का किया शुभारंभ, UP के 'दशहरी-लंगड़ा' के दीवाने हुए लोग

मास्को, एएनआइ। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह और रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर ने शनिवार को मास्को में भारतीय आम महोत्सव 'आमरस' के उद्घाटन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को उत्तर प्रदेश के आमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

रूस में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर कहा, "राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और राजदूत पवन कपूर ने मास्को में उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और DISHA के सहयोग से दूतावास द्वारा आयोजित भारतीय आम महोत्सव 'आमरस' के उद्घाटन में भाग लिया।"

The Festival witnessed enthusiastic participation from the Russian audience who got to sample 5 different varieties of Mangoes from Uttar Pradesh - Dasheri, Langra, Chausa, Amrapali and Mallika.