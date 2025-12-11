रूस: सेंट पीटर्सबर्ग के बाजार में जोरदार धमाकों के साथ भीषण आग, एक की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस के सबसे बड़े बाजार सेंट पीट्सबर्ग से धमाके की खबर सामने आ रही है। जहां, भीषण धमाके के बाद बाजार में आग लग गई। आग लगने से पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स में अफरा-तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची।
रूसी मीडिया के मुताबिक, बुधवार शाम रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर के सबसे बड़े बाजार में से एक में बुधवार शाम को भीषण आग लग गई। आग लगने से पहले घटनास्थल एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स आग की लपटों में घिर गया था। घटना के तुरंत बाद दमकलकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची।
वीडियो आया सामने
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें बाजार में तेजी से आग फैलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में ऊंची-ऊंची लपटें और घना काला धुआं रात के अंधेरे में छा रहा है।
कैसे लगी आग?
रूसी आपातकालीन मंत्रालय के अनुसार, जिस बिल्डिंग में आग लगी, उसमें अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ था, जिसके कारण आग तेजी से फैली। फिलहाल, आग लगने के कारणों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी है। नेवस्की जिले के लोग अभियोजक (प्रासीक्यूटर) ऑफस ने आग लगने की वजह की जांच शुरू कर दी है।
एक की मौत
मंत्रालय के अनुसार, बाज़ार में लगी आग को बुझाने के लिए 96 दमकलकर्मी और 26 उपकरण तैनात किए गए हैं। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि एक व्यक्ति घायल हुआ है। वहीं, कम से कम एक लोगों के मौत की भी खबर है। आग लगने से सेंट पीटर्सबर्ग में खलबली मच गई है।
