रूस-क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज पर विस्फोट, व्लादिमीर पुतिन बोले- यूक्रेनी हमले का दिया जाएगा करारा जवाब

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले- यूक्रेनी हमले का दिया जाएगा करारा जवाब (फाइल फोटो)

मास्को, एजेंसी। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुए विस्फोट के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की आतंकी कार्रवाई में पुल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उनकी सेना पुल पर हमले का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। व्लादिमीर पुतिन ने दी चेतावनी व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कल रात पुल पर एक और आतंकवादी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि बेशक रूस की ओर से प्रतिक्रिया आएगी। रक्षा मंत्रालय प्रासंगिक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि सैन्य दृष्टिकोण से यह एक संवेदनहीन अपराध है। उन्होंने कहा कि पुल का इस्तेमाल लंबे समय से सैन्य परिवहन के लिए नहीं किया गया था और उन्होंने कड़े सुरक्षा उपायों की मांग की। उन्होंने कहा कि मैं इस रणनीतिक, महत्वपूर्ण परिवहन सुविधा की सुरक्षा में सुधार के लिए विशिष्ट प्रस्तावों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हमले के बाद रूस ने जारी किया बयान रूस ने कहा है कि पुल के निचले हिस्से में समुद्री ड्रोन से हमला किया गया। हमले में दो नागरिक मारे गए हैं और उनकी बेटी घायल हुई है। यूक्रेन में लड़ रही सेना आवागमन के लिए इस पुल का भी इस्तेमाल करती थी। क्रेमलिन ने कहा है कि पुल में विस्फोट और खाद्यान्न निर्यात समझौता रद किए जाने के निर्णय में कोई संबंध नहीं है। रूस ने यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार रूसी अधिकारियों ने कहा कि मॉस्को निर्मित पुल पर यूक्रेनी हमले में एक नागरिक जोड़े की मौत हो गई और उनका बच्चा घायल हो गया। मॉस्को ने कहा कि सोमवार तड़के दो ड्रोन पुल से टकराए थे और इसके लिए कीव को जिम्मेदार ठहराया है।

Edited By: Mohd Faisal