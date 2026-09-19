सेना प्रमुख धीरज सेठ का मॉस्को दौरा, भारत-रूस सैन्य सहयोग को मिला बढ़ावा

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने 18 सितंबर को रूस की अपनी तीन दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। यात्रा के दौरान क्षमता विकास, प्रशिक्षण के आदान-प्रदान, आर्टिलरी के आधुनिकीकरण और आपरेशनल अनुभव साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इस दौरे से भारत-रूस रक्षा सहयोग को नई गति मिली, जिसमें रूस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ अहम बातचीत और प्रमुख सैन्य संस्थानों का दौरा शामिल था। मास्को में, सेना प्रमुख ने रूसी संघ के उप रक्षा मंत्री जनरल यूनुस-बेक येवकुरोव से मुलाकात की। बातचीत में संयुक्त क्षमता विकास, पेशेवर सैन्य आदान-प्रदान और सेनाओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।

सेंट पीटर्सबर्ग की अपनी यात्रा के दौरान, धीरज सेठ ने मिखाइलोव्स्काया मिलिट्री आर्टिलरी अकादमी का दौरा किया और वहां के फैकल्टी सदस्यों के साथ ट्रेनिंग के तरीकों और आर्टिलरी के आधुनिकीकरण पर बातचीत की। उन्हें ऐतिहासिक पीटर एंड पाल किले में पारंपरिक तोप दागने का खास सम्मान भी दिया गया। उन्होंने 'टांब आफ द अननोन सोल्जर' पर श्रद्धांजलि अर्पित की।