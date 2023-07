ल्वीव पर रूसी मिसाइल हमले के बाद मॉस्को और कीव आमने-सामने, क्रेमलिन ने कहा- निर्धारित लक्ष्यों को बनाया निशाना

मॉस्को, एएफपी। रूस और यूक्रेन के बीच 16 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध छिड़ा हुआ है और दोनों देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच, हमलों की नई श्रृंखला में यूक्रेन के ल्वीव शहर में मिसाइलें दागी गईं। जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों आवास क्षतिग्रस्त हो गए। कीव प्रशासन ने रूस पर यह आरोप लगाए हैं।

वहीं, मॉस्को ने कीव पर पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में सभी निर्धारित लक्ष्यों को ही निशाना बनाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, सभी निर्धारित लक्ष्यों को ही निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के सटीक हथियारों ने यूक्रेनी सैनिकों के अस्थायी स्थानों और विदेशी निर्मित बख्तरबंद वाहनों के भंडारण वाले डिपो को निशाना बनाया है।

कीवी अधिकारियों के मुताबिक, 16 महीने से अधिक समय पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से यह पश्चिमी यूक्रेनी शहर पर सबसे बड़ा हमला है। रूसी हमले में हताहत हुए पीड़ितों की उम्र 21 से 95 वर्ष के बीच है। हालांकि, कुछ लोगों के मलबे में अभी भी फंसे होने की आशंका है।

ल्वीव में हुए रूसी मिसाइल हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। ल्वीव के मेयर आंद्री सदोवयी ने कहा कि हमले वाली जगह पर करीब 60 घर और 50 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने दो दिनों के आधिकारिक शोक की घोषणा की है।

वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि दुश्मन को इसका निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। कड़ा जवाब मिलेगा। साथ ही जेलेंस्की ने हमले से जुड़े ड्रोन कैमरे के फुटेज भी पोस्ट किए, जिसमें क्षतिग्रस्त इमारत की तस्वीरें नजर आ रही हैं।

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



