रूसी डीजल से भरा टैंकर आज रवाना होगा अमेरिका; प्रतिबंधों को दरकिनार कर ट्रंप के अनुरोध पर हुआ सौदा

रॉयटर, मॉस्को। रूस गुरुवार को अमेरिका के लिए डीजल से भरा टैंकर रवाना करेगा। लगभग 40 हजार मीट्रिक टन लेकर जा रहा यह टैंकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले हफ्ते वार्ता में बनी सौदे की सहमति के परिणामस्वरूप भेजा जाएगा। यह जानकारी रूस के उप प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर नोवाक ने दी है।

इससे पहले यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूसी आयल रिफायनरियों को हुए नुकसान के परिणामस्वरूप रूस ने डीजल के निर्यात पर नौ अक्टूबर को रोक लगा दी थी। लेकिन ट्रंप के अनुरोध पर पुतिन ने इस रोक को हटाते हुए अमेरिका को डीजल निर्यात की अनुमति दी है।

ट्रंप ने यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूसी उत्पादों पर लगाए प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस के साथ डीजल खरीद का सौदा किया। इस सौदे की यूक्रेन और यूरोपीय देशों ने कड़ी निंदा की तो भारत समेत शेष विश्व को हैरानी हुई।

पिछले हफ्ते पुतिन से टेलीफोन पर हुई वार्ता में ट्रंप ने तीन लाख टन डीजल अविलंब भेजने का अनुरोध किया था। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पूर्व बढ़ती ईंधन की कीमत को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप ने यह अनुरोध किया था।