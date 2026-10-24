डीजल लेकर रूस से अमेरिका के लिए टैंकर हुआ रवाना, मिडटर्म चुनाव से ठीक पहले ट्रंप का बड़ा दांव

रॉयटर, मॉस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के अनुरोध पर 40 हजार मीट्रिक टन डीजल लेकर पहला ऑयल टैंकर शुक्रवार को रूस से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। माल्टा के झंडे वाला यह टैंकर सात नवंबर को अमेरिका पहुंचने की संभावना है।

रूस ने बाल्टिक सागर के तट पर स्थित अपने प्रिमोर्स्क बंदरगाह से अल्ट्रा लो सल्फर डीजल अमेरिका के लिए भेजा है। अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें इस समय बढ़ी हुई हैं जिसका असर वहां के मध्यावधि चुनाव पर होने के आसार हैं।