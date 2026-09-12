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रूस में भीषण सड़क हादसा: तीन गाड़ियों की टक्कर से मची चीख-पुकार, 12 लोगों की मौत

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Sat, 12 Sep 2026 03:16 AM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2026 06:04 AM (IST)

शुक्रवार को रूस के उत्तरी आर्कान्गेल्स्क क्षेत्र में एक मिनीबस, कार और लकड़ी ले जा रहे ट्रक के बीच भीषण ...और पढ़ें

उत्तरी रूस में तीन वाहनों की टक्कर, 12 लोगों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

उत्तरी रूस में तीन वाहनों की टक्कर, 12 लोगों की मौत (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. आर्कान्गेल्स्क हाईवे पर हुआ अब तक का सबसे भीषण हादसा

  2. आर्कान्गेल्स्क अग्निशमन और बचाव दल का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। शुक्रवार को रूस के उत्तरी आर्कान्गेल्स्क क्षेत्र में एक मिनीबस, कार और लकड़ी ले जा रहे ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए।

क्षेत्रीय अधिकारियों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार मिनीबस किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी, तभी उसकी ट्रक से टक्कर हो गई।

राज्य समाचार एजेंसी आरआईए ने आंतरिक मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया कि मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।