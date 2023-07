Pakistan: क्या इमरान खान की पार्टी पर लगेगा प्रतिबंध? पूर्व प्रधानमंत्री ने किया अहम खुलासा

पाकिस्तान में 9 मई को हुए हिंसक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों और तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर सख्ती की मांग उठने लगी थी। ऐसे में कई सरकारी हस्तियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाना ही एकमात्र समाधान है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो वह आगामी चुनाव लड़ने के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और चुनाव जीतेंगे। डॉन ने निक्केई एशिया के हवाले से यह जानकारी दी। बता दें कि पाकिस्तान में 9 मई को हुए हिंसक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों और पीटीआई पर सख्ती की मांग उठने लगी थी। ऐसे में कई सरकारी हस्तियों ने इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि पीटीआई पर प्रतिबंध लगाना ही एकमात्र समाधान है। क्या कुछ बोले रक्षा मंत्री आसिफ? रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस कदम पर विचार किया जा रहा है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि उनकी पार्टी पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी कदम का विरोध नहीं करेगी। वहीं, पीटीआई पर संभावित प्रतिबंध से जुड़े सवाल पर इमरान खान ने कहा कि अगर वे पार्टी पर प्रतिबंध लगाते हैं तो हम एक नए नाम से पार्टी बनाएंगे और फिर भी चुनाव जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भले ही वे मुझे अयोग्य घोषित कर दें और जेल में डाल दें फिर भी पार्टी चुनाव जीतेगी। उल्लेखनीय है कि शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा था कि निर्वाचन आयोग अगले आम चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा।

