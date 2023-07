पाकिस्तान में बारिश के कारण दीवार गिरने से मचा हाहाकार, 11 मजदूरों की गई जान

स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला लेकिन तब तक मजदूरों की मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस अधीक्षक (एसपी) खान जेब ने हादसे के बाद पुष्टि कर बताया कि मलबे से 11 शव बरामद किए गए हैं। वहीं छह घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वघायल मजदुर खतरे से बाहर हैं।

HighLights दीवार के पास बैठे 11 मजदूरों की दबकर मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 19 जुलाई (बुधवार) को उस वक्त हाहाकार मच गया, जब एक निर्माणाधीन दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई। दीवार के पास बैठे 11 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। वहीं, छह अन्य घायल हो गए। बता दें कि यह इमारत इस्लामाबाद के पेशावर रोड इलाके में स्थित थी। इस घटना के तुरंत बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने की मदद स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मजदूरों की मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस अधीक्षक (एसपी) खान जेब ने हादसे के बाद पुष्टि कर बताया कि मलबे से 11 शव बरामद किए गए हैं। वहीं, छह घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वघायल मजदुर खतरे से बाहर हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जताया शोक इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने एक बयान में कहा कि दीवार उन श्रमिकों के तंबू पर गिर गई, जो एक अंडरपास के निर्माण पर काम कर रहे थे। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना की। आपको मालूम हो कि पिछले महीने से काउंटी में भारी मानसूनी बारिश हो रही है। देश का मध्य क्षेत्र लगातार बारिश के कारण कई दिनों से बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput