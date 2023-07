Pakistan: बलूचिस्तान के होशाब में गोलीबारी में सेना के दो जवानों की मौत, एक सिपाही घायल

पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा कॉम्बैट पेट्रोल पार्टी पर हमला Pakistan News करने के बाद सेना के दो जवान मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकिर अली बहादरी मारे गए और एक सिपाही घायल हो गया। आईएसपीआर ने कहा कि सुरक्षाकर्मी आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सैनिकों के इस तरह के बलिदान से उनका संकल्प और मजबूत होगा।

बलूचिस्तान के होशाब में गोलीबारी में सेना के दो जवानों की मौत (प्रतिकात्मक फोटो)

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के होशाब क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना के दो जवान मारे गए। एआरवाई न्यूज ने इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा कॉम्बैट पेट्रोल पार्टी पर हमला करने के बाद सेना के दो जवान मेजर साकिब हुसैन और नाइक बाकिर अली बहादरी मारे गए और एक सिपाही घायल हो गया। आईएसपीआर ने कहा कि सुरक्षाकर्मी आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सैनिकों के इस तरह के बलिदान से उनका संकल्प और मजबूत होगा।

