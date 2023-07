Pakistan Crime: पाकिस्तान में हत्याओं का भयानक मंजर, भाई बन गया बहनों की जान का प्यासा- एक साथ कईं घटनाएं

Pakistan Crime पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक अज्ञात हमलावर ने मां-बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं मंगलवार को रावलपिंडी में दो अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं कल्लार सैयदान में एक लड़की को उसके भाई ने गोलियों से भून डाला।

Pakistan: रावलपिंडी में मां-बेटी की चाकू मारकर हत्या

इस्लामाबाद, एजेंसी। एक अलग घटना में, एक शख्स ने एक घर में घुसपाकिस्तान के रावलपिंडी में एक अज्ञात हमलावर ने मां-बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार को रावलपिंडी में दो अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं, कल्लार सैयदान में एक लड़की को उसके भाई ने गोलियों से भून डाला।कर एक महिला और उसके बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी और पिता को घायल कर दिया। हमलावर मौके से भाग गया। बचाव अधिकारियों ने शवों को हटा दिया और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। तीन नाबालिगों को उतारा मौत के घाट इससे पहले सोमवार को मुजफ्फरगढ़ की थर्मल कॉलोनी से 3 नाबालिग लड़कियां खाली प्लॉट पर खेलने के लिए घर से निकलने के बाद लापता हो गई थीं। बाद में उनके शव उनके घर के पास एक खाली क्वॉर्टर में पाए गए। बाद में, मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान एक भाई ने अपनी तीन नाबालिग बहनों की हत्या करने की बात कबूल कर ली है और वह 'पबजी का आदी' है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी तीन नाबालिग बहनों की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि परिवार ने उसके बजाय उसकी बहनों पर अधिक प्यार दिखाया।

