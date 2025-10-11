Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, हमलावर सहित 3 की मौत

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:40 AM (IST)

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक आत्मघाती हमले में तीन आतंकवादियों की मौत हो गई। डेरा इस्माइल खान में गोलीबारी के बाद विस्फोट हुआ। यह हमला पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा हवाई हमले किए जाने के बाद हुआ है। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी जा रही है, खासकर पुलिस और सुरक्षा बलों पर। संघर्ष विराम समझौता टूटने के बाद हमलों में तेजी आई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला (प्रतीकात्मक)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को हुए आत्मघाती हमले में तीन आतंकवादी मारे गए। स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन को बताया कि डेरा इस्माइल खान में दो आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के बाद एक आत्मघाती विस्फोट हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीआई खान पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी याकूब खान ने कहा, "विस्फोट के बाद गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं।" उन्होंने कहा, "एक आत्मघाती हमलावर और दो आतंकवादी अब तक मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है।"

    यह हमला पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा इस क्षेत्र में हवाई हमले किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 30 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी लड़ाकू जेट जेएफ -17 ने तिराह घाटी में स्थित मत्रे दारा गांव पर आठ एलएस -6 बम गिराए, जिससे नरसंहार हुआ।

    पाकिस्तान में आतंकी हमलों में वृद्धि

    पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है, खासकर केपी और बलूचिस्तान में, जिनमें मुख्य रूप से पुलिस, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया है।

    प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान द्वारा 2022 में सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौता तोड़ने के बाद हमले बढ़ गए हैं। हाल ही में, केपी के कई क्षेत्रों - जिसमें बन्नू, पेशावर, करक, लक्की मारवात और बाजौर शामिल हैं - में आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला देखी गई है, विशेष रूप से पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर।