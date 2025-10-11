पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, हमलावर सहित 3 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को हुए आत्मघाती हमले में तीन आतंकवादी मारे गए। स्थानीय पुलिस ने पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट डॉन को बताया कि डेरा इस्माइल खान में दो आतंकवादियों के बीच गोलीबारी के बाद एक आत्मघाती विस्फोट हुआ।

डीआई खान पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी याकूब खान ने कहा, "विस्फोट के बाद गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं।" उन्होंने कहा, "एक आत्मघाती हमलावर और दो आतंकवादी अब तक मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है।" यह हमला पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा इस क्षेत्र में हवाई हमले किए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित 30 लोग मारे गए थे। पाकिस्तानी लड़ाकू जेट जेएफ -17 ने तिराह घाटी में स्थित मत्रे दारा गांव पर आठ एलएस -6 बम गिराए, जिससे नरसंहार हुआ।