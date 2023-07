पाकिस्तान के कराची में लुटेरों ने की दुकानदार की गोली मारकर हत्या, रिश्तेदार घायल

क्षेत्र के पुलिस अधिकारी रियाज संजरानी ने बताया कि दो लुटेरों ने दुकान के मालिक जाहिद कुरेशी और उनके बहनोई यूनुस को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और नकदी की मांग की। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने इसका विरोध किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार दुकानदार के मना करने के बाद लुटेरों ने उस पर गोली चला दी और मौके से भाग गए।

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के कराची से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां कैटल कॉलोनी में 30 जून (शुक्रवार) को एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना में दुकानदार का रिश्तेदार भी घायल हो गया है। दरअसल, यह घटना तब हुई, जब ईद की छुट्टियों के दौरान हथियारबंद लुटेरे बेखौफ महानगर में हमला कर रहे थे। हथियारबंद लुटेरे ने किया हमला यह घटना शुक्रवार रात सुक्कन पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हुई। पुलिस के अनुसार, दो मोटरसाइकिलों पर छह लुटेरे बंगाली पारा के पास गर्नल स्टोर पर पहुंचे और उनमें से दो अंदर घुस गए, जबकि चार अन्य बाहर इंतजार कर रहे थे। क्षेत्र के पुलिस अधिकारी रियाज संजरानी ने बताया कि दो लुटेरों ने दुकान के मालिक जाहिद कुरेशी और उनके बहनोई यूनुस को बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और नकदी की मांग की। उन्होंने कहा कि दुकानदारों ने इसका विरोध किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, दुकानदार के मना करने के बाद लुटेरों ने उस पर गोली चला दी और मौके से भाग गए। डॉक्टरों ने दुकानदार जाहिद को किया मृत घोषित रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों दुकानदार गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसके बाद तुरंत उन्हें जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर (जेपीएमसी) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जाहिद कुरेशी को मृत घोषित कर दिया। इस बीच, बहनोई यूनुस को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, मालिर एसएसपी ने अपराधों पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर सुक्कन पुलिस स्टेशन के SHO को निलंबित कर दिया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने घटना का संज्ञान लिया है और मालिर एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में असमर्थता के लिए पुलिस कर्मियों को कोई माफी नहीं दी जाएगी।

