Pakistan: अंतरिम सरकार के गठन के लिए विचार कर रही शहबाज सरकार, नेशनल असेंबली भंग करने की योजना

पीपीपी के नेता कमर जमां कैरा ने दी जानकारी।

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफने अंतरिम सरकार के गठन के लिए सहयोगी दलों से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। यह जानकारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता कमर जमां कैरा ने सोमवार को दी। उन्होंने संकेत दिया कि सरकार मध्य अगस्त में कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रीय असेंबली भंग करने की योजना बना रही है। इससे एक दिन पहले पीएम शहबाज ने पंजाब के सियालकोट में एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि सरकार अगले महीने कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अंतरिम सरकार को कार्यभार सौंप देगी। कमर जमां कैरा ने दी जानकारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता कमर जमां कैरा ने जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सहयोगी दलों से विचार विमर्श के बाद विपक्षी नेताओं से इस संबंध में सलाह लेंगे। संविधान के तहत यदि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने होते हैं। नेशनल असेंबली का पांच साल का कार्यकाल 12 अगस्त, 2018 को इमरान खान की तत्कालीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार के तहत शुरू हुआ और शहबाज के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के तहत पूरा होने वाला है।

