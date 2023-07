पाक खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर के भारत जाने का एकमात्र कारण उसका सचिन से प्यार करना है। अबतक अन्य किसी कारण का पता नहीं चल सका है। रविवार को सिंध में राधा स्वामी दरबार मंदिर पर हमले का मामला सामने आया था। इस बीच पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने काशमोर और घोटकी में 30 हिंदुओं के अपहरण की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की है।

पाकिस्तान सरकार को खुफिया एजेंसी ने सौंपी रिपोर्ट।

लाहौर, पीटीआई। सचिन मीणा और सीमा हैदर का मामला पाकिस्तान में भी गर्माया हुआ है। पाकिस्तान सरकार को वहां की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि सीमा हैदर के भारत जाने का एकमात्र कारण उसका सचिन से प्यार करना है। अबतक अन्य किसी कारण या मंशा का पता नहीं चल सका है। पाकिस्तान से हाल ही में सीमा हैदर अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है। इसके विरोध में सिंध प्रांत में एक हाई प्रोफाइल धार्मिक नेता मियां मिट्ठू ने खुले तौर पर सीमा को वापस लौटने पर दंड देने की धमकी दी है। उनके समर्थकों ने सीमा के गांव में हिंदू पूजा स्थलों पर हमला करने की भी धमकी दी है। 30 हिंदुओं के अपहरण की रिपोर्ट रविवार को सिंध में राधा स्वामी दरबार मंदिर पर हमले का मामला सामने आया था। इस बीच पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने काशमोर और घोटकी में 30 हिंदुओं के अपहरण की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की है। आयोग ने रविवार को एक ट्वीट में कहा वह काशमोर और घोटकी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की रिपोर्टों से चिंतित हैं। यहां महिलाओं और बच्चों सहित हिंदू समुदाय के लगभग 30 सदस्यों को संगठित आपराधिक गिरोहों ने बंधक बना लिया है। हमें परेशान करने वाली रिपोर्टें मिली हैं कि इन गिरोहों ने अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग कर समुदाय के पूजा स्थलों पर हमले की धमकी दी है। सिंध गृह विभाग को तुरंत इस मामले की जांच करनी चाहिए और इन क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए।

