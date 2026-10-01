पाकिस्तान की बड़ी पहल, लाहौर के ऐतिहासिक नेहरू पार्क के जीर्णोद्धार का काम हुआ शुरू
पाकिस्तान के लाहौर के कृष्णा नगर इलाके में स्थित ऐतिहासिक नेहरू पार्क के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है। ...और पढ़ें
HighLights
31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने यहां भारतीय ध्वज फहराया था
इस पार्क के नए रूप के लिए हरी घास और मौसमी फूल लगाए जा रहे हैं
पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर के कृष्णा नगर इलाके में स्थित ऐतिहासिक नेहरू पार्क के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है।
यह स्थल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेहरू पार्क उस जगह पर बना है, जहां 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था।
तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने यहां भारतीय ध्वज फहराया था। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथारिटी के महानिदेशक अहमद उस्मान जावेद ने बताया कि पार्क को पूरी तरह बहाल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नए रूप के लिए हरी घास और मौसमी फूल लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रात में रोशनी, बेंच और बच्चों के झूले लगाए जाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार, पार्क की चारदीवारी की मरम्मत के साथ सजावटी पौधे और फव्वारे भी लगाए जाएंगे। क्रिकेट पवेलियन बनाने की भी योजना है।