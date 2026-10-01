पाकिस्तान की बड़ी पहल, लाहौर के ऐतिहासिक नेहरू पार्क के जीर्णोद्धार का काम हुआ शुरू

पीटीआई, लाहौर। पाकिस्तान के लाहौर के कृष्णा नगर इलाके में स्थित ऐतिहासिक नेहरू पार्क के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो गया है।

यह स्थल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। नेहरू पार्क उस जगह पर बना है, जहां 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था।