Pakistan: PTI के नेता शाह महमूद कुरैशी सहित अन्य को किया गया घर में नजरबंद, लगाई गई MPO की धारा

इस्लामाबा (पाकिस्तान), एजेंसी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और उनकी पत्नी मुसर्रत चीमा को लोक व्यवस्था बनाए रखने (एमपीओ) की धारा 3 के तहत 15 दिनों के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है।

"Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) leaders Shah Mehmood Qureshi, Jamshed Cheema and his wife Musarrat Cheema have been put under house arrest for 15 days under Maintenance of Public Order (MPO) section 3," reports Pakistan's ARY News