पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का नया लुक, यूजर्स बोले- 'यूनिफॉर्म नहीं, प्लेन ठीक करो'

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंन ने अपनी इमेज बदलने के लिए क्रू के लिए नई यूनिफॉर्म पेश की है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। यूजर्स आर्थिक तंगी से जूझ रही एयरलाइन की वित्तीय मुश्किलों की ओर इशारा कर रहे हैं।

ये यूनिफॉर्म तब आई हैं जब PIA ने अपने बेड़े में तीन नए प्लेन शामिल किए हैं, साथ ही जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए यात्रियों को मिलने वाली छूट खत्म कर दी है और फ्लाइट की संख्या कम कर दी है। एयरलाइन ने ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल संघर्ष से जुड़ी वैश्विक सप्लाई में रुकावटों के कारण कई इंटरनेशनल रूट भी बंद कर दिए हैं।

इस महीने की शरुआत में एक कार्यक्रम में यूनिफॉर्म पेश की गई। PIA ने बताया कि इन डिजाइनों के लिए पाकिस्तान के जाने-माने डिजाइनरों से सुझाव लिए गए हैं, जिनमें महीन खान, दीपक और फहाद, जेनरेशन, इस्माइल फरीद, मुनीब नवाज, दीपक परवानी, फराज मनन, आमिर अदनान, HSY और नोमी अंसारी शामिल हैं।

नई यूनिफॉर्म में दो अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल डिजाइनरों ने नई यूनिफॉर्म में दो अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल किया है, जिनमें गहरा फॉरेस्ट ग्रीन और हल्का ग्रे-ब्लू। पुरुषों की यूनिफॉर्म में अच्छी तरह फिट होने वाली जैकेट के साथ ट्राउजर और पैटर्न वाली टाई शामिल थी, जबकि महिलाओं ने मैचिंग ट्राउजर के ऊपर फिटेड वेस्टकोट पहना था, जिसके साथ सुंदर स्कार्फ और मैचिंग कैप भी थीं।