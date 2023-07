Pakistan News: पूर्व PM इमरान खान के करीबी परवेज खटक ने बनाया नया दल; अब यहां से जमाएंगे अपनी हुकूमत

Pakistan News पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के करीबी रहे पूर्व रक्षा मंत्री परवेज खटक ने नई पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का गठन किया है। खटक पीटीआइ के महासचिव व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री रहे हैं। परवेज खटक ने 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के हसक आंदोलन के तुरंत बाद प्रांतीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था।

Pakistan News: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी परवेज खटक ने बनाई नई पार्टी

पेशावर, पीटीआई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान के करीबी रहे पूर्व रक्षा मंत्री परवेज खटक ने नई पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस' का गठन किया है। खटक पीटीआइ के महासचिव व खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री रहे हैं। परवेज खटक ने 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के हसक आंदोलन के तुरंत बाद प्रांतीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। हालांकि, पार्टी ने पिछले सप्ताह कारण बताओ नोटिस का जवाब देने में विफल रहने पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। 73 वर्षीय खटक ने सोमवार को पेशावर में एक कार्यक्रम के दौरान नई पार्टी की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान 57 से अधिक पूर्व सांसद व 2018 से 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री रहे महमूद खान व पूर्व मंत्री शौकत अली यूसुफजई समेत तमाम नेता मौजूद रहे। खटक ने कहा कि बड़ी संख्या में पीटीआइ के पूर्व सांसद 9 मई की घटना के बाद पार्टी छोड़ चुके हैं।

