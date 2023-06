पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को राहत, आतंकवाद विरोधी अदालत ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत

लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने नौ मई से संबंधित मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेता और इमरान सरकार के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की अंतरिम जमानत सात जुलाई तक बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन पर जिन्ना हाउस और गुलबर्ग प्लाजा में तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है। इससे पूर्व कुरैशी को एटीसी ने अंतरिम जमानत दी थी।

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी को 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत। फाइल फोटो।

Your browser does not support the audio element.

इस्लामाबाद, एएनआई। लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने नौ मई से संबंधित मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) के नेता और इमरान सरकार के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की अंतरिम जमानत सात जुलाई तक बढ़ा दी है। एटीसी ने सरवर रोड, गुलबर्ग और रेसकोर्स पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ दर्ज मामलों से संबंधित कुरैशी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। शाह महमूद कुरैशी पर क्या है आरोप? रिपोर्ट के मुताबिक उन पर जिन्ना हाउस और गुलबर्ग प्लाजा में तोड़फोड़ में शामिल होने का आरोप है। इससे पूर्व कुरैशी को एटीसी ने अंतरिम जमानत दी थी और पुलिस को उन्हें गिरफ्तारी करने से रोक दिया था। उधर, एटीसी ने पीटीआइ के एक और नेता यास्मीन राशिद को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राशिद को सुनाई गई सजा वहीं, पीटीआइ नेता राशिद को नौ मई के विरोध और हिंसा मामले में सजा सुनाई गई है। लाहौर पुलिस ने राशिद के खिलाफ नौ मई को वाहनों में आग लगाने के आरोप में मामला दर्ज किया था, जब पीटीआइ अध्यक्ष इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किया गया था। हिंसा मामले की सैन्य अदालत में शुरू नहीं हुई सुनवाई समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पाकिस्तान सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सैन्य परिसरों पर हमले में कथित रूप से शामिल नागरिकों पर सैन्य अदालत में मुकदमा शुरू नहीं किया गया है। नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने छह जजों की पीठ को बताया कि नौ मई की हिंसा मामले में सुनवाई अभी शुरू होनी होनी है।

Edited By: Sonu Gupta