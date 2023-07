आतंकवादियों को पनाह दे रहा अफगानिस्तान, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा ये रवैया

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि उनके देश में खून-खराबा करने वाले आतंकवादियों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान में शरण मिल रही है और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पड़ोसी देश होने के अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीं और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा।

आतंकवादियों को पनाह दे रहा अफगानिस्तानः रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

Your browser does not support the audio element.

इस्लामाबाद, पीटीआई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को कहा कि उनके देश में खून-खराबा करने वाले आतंकवादियों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान में शरण मिल रही है और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पड़ोसी देश होने के अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब इस रवैये को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अब और नहीं करेगा ये रवैया बर्दाश्त उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान दोहा समझौते का पालन नहीं कर रहा है। पचास से साठ लाख अफगानों को सभी अधिकारों के साथ पाकिस्तान में 40 से 50 वर्ष के लिए शरण प्राप्त है। रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि इसके विपरीत पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को अफगानी धरती पर पनाह मिल सकती है। इस तरह की स्थिति अब और नहीं चल सकती। पाकिस्तान अपनी सरजमीं और नागरिकों की रक्षा के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। आतंकी हमले में हुई थी 12 सैनिकों की मौत पाकिस्तानी सेना द्वारा अफगानिस्तान को आतंकवादियों को पाकिस्तान में हमलों के लिए अपनी सरजमीं का इस्तेमाल करने से रोकने की चेतावनी देने के एक दिन बाद रक्षा मंत्री का यह बयान सामने आया है। मालूम हो कि बलूचिस्तान में 13 जुलाई को दो आतंकवादी घटनाओं में 12 सैनिकों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान रोष में है। बलूचिस्तान में हुए इस हमले की पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादियों के एक समूह ने जिम्मेदारी ली है।

Edited By: Sonu Gupta