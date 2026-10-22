पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बलूचिस्तान में आठ लोगों को गायब करने का आरोप; मानवाधिकार संगठनों ने जताई चिंता

एएनआई, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के केच और मस्तुंग जिलों में अलग-अलग घटनाओं में आठ लोगों को कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया गया है, जबकि एक अन्य लापता व्यक्ति घर लौट आया है।

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, केच के तुम्प इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कोहाद में कई घरों पर छापा मारा और चार लोगों को हिरासत में ले लिया।

उनकी पहचान बिलाल, सबित, मरवान और अदील के रूप में हुई है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वे कहां हैं।

सूत्रों ने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने गहने, मोटरसाइकिल, घर का सामान और अन्य कीमती चीजें ले लीं। एक दुकान में भी तोड़फोड़ की गई और वहां का सामान ले लिया गया।

एक अन्य घटना में, 17 अक्टूबर 2026 को शाम करीब पांच बजे, तैयब नासिर और पजीर नासिर को कथित तौर पर तुर्बत के आपसार स्थित उनके घर से उठा लिया गया। पजीर को इससे पहले भी तीन बार जबरन उठाया जा चुका है।