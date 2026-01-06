Language
    'PAK फौज है तैयार...', लश्कर-ए-तैयबा का 'गजवा-ए-हिंद' का एलान; आतंकी ने खुले मंच से PM मोदी को दी धमकी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:43 PM (IST)

    पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा के बहावलपुर चीफ सैफुल्ला सैफ ने भारत को खुले मंच से धमकी दी है। उसने 'गजवा-ए-हिंद' का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी सहि ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान में आतंकवादियों का बोलबाला है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है।

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'ओसिन टीवी' नाम के हैंडल से डाले गए वीडियो में लश्कर के बहावलपुर चीफ सैफुल्ला सैफ ने खुले मंच से भारत को धमकी दी है और 'गजवा-ए-हिंद' का आह्वान किया है। लश्कर के इस कुख्यात आतंकी ने न सिर्फ भारत के नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी की बल्की उन्हें काफिर भी बताया। इतना ही नहीं, इसने सारी हदें पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लेने की बात कही।

    भारत के खिलाफ आतंकियों को उकसाया

    सैकड़ों आतंकवादियों की मौजूदगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकी सैफुल्ला ने आतंकियों को उकसाते हुए कहा कि अब भारत के खिलाफ जिहाद का समय आ गया है। उसने हिंसा भड़काने वाले और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए भारतीय नेताओं की हत्या की खुली धमकी भी दे डाली।

    अपने जहरीले भाषण में सैफुल्ला ने दावा किया कि अब क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं और बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसने भारत के खिलाफ गजवा-ए-हिंद का नारा बुलंद करते हुए दावा किया कि इस मकसद के लिए पाकिस्तानी फौज भी तैयार है। लश्कर से इस कमांडर ने आतंकियों को भारत के खिलाफ आगे आने के लिए उकसाया और बड़े हमले की बात कही।

    अलर्ट मोड पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां

    लश्कर आतंकी का यह वीडियो सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जानकारों का मानना है कि इस तरह के खुले मंच से दी गई धमकियां पाकिस्तान की उस हताशा को दर्शाती है, जो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ने के बाद महसूस कर रहा है।

    पाकिस्तान की जमीन से इस तरह खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देना एक बार फिर इस्लामाबाद के उन दावों की पोल खोलता है, जिनमें वह आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने की बात करता है।

    पिछले महीने एक और आतंकी ने उगला था जहर

    बता दें, हाफिज सईद के करीबी और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने भी पिछले महीने दिसंबर 2025 में हजारों समर्थकों के बीच भारत के खिलाफ जहर उगला था। अपने भड़काऊ भाषण में कसूरी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बड़ी गलती कर दी और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया।

