पाकिस्तान-अफगान सीमा पर हिंसक झड़प, कई तालिबानी लड़ाकों की मौत
पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में हिंसक झड़प हुई, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगान तालिबान के घुसपैठ के प्रयास को विफल कर दिया।
HighLights
बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में पाकिस्तान-अफगान सीमा पर हिंसक झड़प।
पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान के घुसपैठ प्रयास को विफल किया।
जवाबी कार्रवाई में कई तालिबानी लड़ाके मारे गए, सीमा पर तनाव बढ़ा।
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव एक बार फिर हिंसक झड़प में बदल गया है। बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अफगान तालिबान के हमले और घुसपैठ के प्रयास को विफल करने का दावा किया है। इस जवाबी कार्रवाई में कई अफगान तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं।
सरकारी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के अनुसार, सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि अफगान तालिबान के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर के रास्ते पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसने और आक्रामक गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की।
सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने त्वरित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई तालिबानी लड़ाके मारे गए। सूत्रों के अनुसार, इस घटना के बाद आधी रात तक दोनों पक्षों के बीच रुक-रुक कर भारी गोलीबारी जारी रही।
ड्रोन हमलों के जवाब में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक
यह ताजा झड़प दोनों देशों के बीच सीमा पर बने अत्यधिक तनाव के बीच हुई है। इससे पहले, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि पड़ोसी देश की ओर से किए गए ड्रोन हमलों के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के भीतर 10 विभिन्न ठिकानों पर सटीक हवाई और ड्रोन हमले किए।
सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को अफगानिस्तान की दिशा से तोरखम सीमा और कोहाट के पास आठ ड्रोन पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया।
इसके अलावा कुर्रम सेक्टर के पास भी अफगान तालिबान बलों द्वारा बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की गई, जहां आतंकियों की सीमा पार करने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया।
आतंकी ठिकानों पर कैलिब्रेटेड हमले
पाकिस्तान ने 21 सितंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा में हुए आतंकी हमलों के जवाब में अफगान सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय आतंकी ठिकानों और पनाहगाहों पर कैलिब्रेटेड हवाई हमले किए थे।
सूचना मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी दी कि इन हवाई हमलों में 28 से अधिक आतंकी मारे गए थे। मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अफगानिस्तान का लगातार आतंकवाद का केंद्र बने रहना गंभीर चिंता का विषय है और पाकिस्तान के लिए सुरक्षा खतरा अफगानिस्तान की जमीन से ही पैदा हो रहा है।
हालिया सैन्य कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट स्थित पुरानी पुलिस लाइन्स पर हुए भीषण आतंकी हमले से जुड़ी है। उस हमले में 23 लोग मारे गए थे और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। हमले के तत्काल बाद इलाके को सुरक्षित करने के लिए रातों-रात चलाए गए क्लियरेंस ऑपरेशन में आठ आतंकियों को मार गिराया गया था।
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