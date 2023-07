पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार, चीनी बिक रही 150 रुपये किलो; 20 दिनों के अंदर इतनी बढ़ी कीमत

पाकिस्तान में चीनी की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। स्थानीय बाजार में यह 150 रुपये प्रति किलो बिक रही है। थोक बाजार में चीनी की कीमत 132 रुपये से बढ़कर 137 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। 13 जुलाई को कराची में चीनी की खुदरा कीमतें 150 रुपये प्रति किलो थीं। खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि 20 दिनों के अंदर ही कीमतें 19 रुपये प्रति किलो तक बढ़ी हैं।

पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार, चीनी बिक रही 150 रुपये किलो (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

HighLights पाकिस्तान में चीनी की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। पाकिस्तान में चीनी बिक रही 150 रुपये किलो। 20 दिनों के अंदर कीमतें 19 रुपये प्रति किलो तक बढ़ीं।

इस्लामाबाद, एएनआई। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें लोगों को रुला रही हैं। स्थानीय बाजार में यह 150 रुपये प्रति किलो बिक रही है। थोक बाजार में चीनी की कीमत 132 रुपये से बढ़कर 137 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। 13 जुलाई को कराची में चीनी की खुदरा कीमतें 150 रुपये प्रति किलो थीं। खुदरा विक्रेताओं ने जताई चिंता खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि 20 दिनों के अंदर ही कीमतें 19 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई हैं। उनका कहना है कि अगले सप्ताह थोक दरों में और उछाल आने पर चीनी की कीमतें 150 रुपये प्रति किलो को भी पार कर जाएंगी। हवाई अड्डे का संचालन करेगा आउटसोर्स तंगहाली से गुजर रहा पाकिस्तान इस्लामाबाद हवाई अड्डे का संचालन आउटसोर्स करने जा रहा है। इससे जहां संचालन का खर्चा बचेगा, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हो सकेगी। विदेशी संचालकों से इस मुद्दे पर कई बैठकें हो चुकी हैं। जल्दबाजी इसलिए भी है, क्योंकि अगले महीने सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है। वित्त मंत्री इसाक डार ने औपचारिकताओं को किया पूरा वित्त मंत्री इसाक डार ने स्टेक होल्डर्स से इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को आउटसोर्स से जुड़ी औपचारिकताओं को 12 अगस्त तक पूरा करने के लिए कहा है। डार ने शनिवार को हुई संचालन समिति की बैठक में हवाई अड्डे के संचालन को आउटसोर्स करने को लेकर अबतक की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि 31 मार्च को आर्थिक समन्वय समिति ने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची हवाई अड्डों पर संचालन और भूमि संपत्तियों की 25 वर्षीय आउटसोर्सिंग शुरू करने का निर्णय लिया था।

Edited By: Mohd Faisal