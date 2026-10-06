पाकिस्तान ने फतह-4 क्रूज मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का किया सफल परीक्षण, आसिम मुनीर ने कही ये बात
पाकिस्तान ने मंगलवार को स्वदेशी रूप से विकसित फतह-4 जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल परीक्षण किया। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, ...और पढ़ें
HighLights
वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर लॉन्च देखने के लिए मौजूद थे
फतह-4 इस्लामाबाद की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की पारंपरिक क्रूज मिसाइल है
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने मंगलवार को स्वदेशी रूप से विकसित फतह-4 जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल परीक्षण किया। पाकिस्तानी सेना के अनुसार, यह मिसाइल लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है।
सेना ने बताया कि मिसाइल प्रणाली में उन्नत एवियोनिक्स और अत्याधुनिक नेविगेशन तकनीक शामिल की गई है। इसके जरिए विस्तारित दूरी पर स्थित लक्ष्यों को उच्च सटीकता और प्रभावशीलता के साथ निशाना बनाया जा सकता है।
पाकिस्तानी सेना के अनुसार, परीक्षण के दौरान मिसाइल के विभिन्न उप-प्रणालियों में शामिल अतिरिक्त तकनीकी मानकों को भी परखा गया।
परीक्षण के दौरान पाकिस्तान सेना के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और मिसाइल विकसित करने वाली एजेंसी के इंजीनियर मौजूद रहे। पाकिस्तान ने इससे पहले मई में फतह-4 जमीन से प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था।