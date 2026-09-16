पाकिस्तान में चरम पर महंगाई... आटा-दाल के बाद पेट्रोल-डीजल के लिए भी तरसे लोग, कितनी पहुंच गई कीमत?

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है और इसके साथ ही पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान में तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं।

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ईंधन महंगा हो रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान सरकार पेट्रोल की खपत कम करने के उपायों पर विचार कर रही है।

पाकिस्तान में आसमान छू रहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें मिडिल ईस्ट में हालात के बिगड़ने से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में मंगलवार रात पेट्रोल की कीमतों में 4.10 PKR प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (HSD) में 6.41 PKR प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई।