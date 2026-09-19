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'मस्जिद में आत्मघाती हमले में एक हमलावर अफगानी नागरिक', पाकिस्तान का बड़ा दावा

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Sat, 19 Sep 2026 10:05 PM (IST)

पाकिस्तान की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके के तार अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए हैं, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी।

पाकिस्तान मस्जिद आत्मघाती हमला मामला।

पाकिस्तान मस्जिद आत्मघाती हमला मामला।

HighLights

  1. पाकिस्तान मस्जिद हमले में 21 लोगों की मौत हुई।

  2. एक हमलावर अफगानी नागरिक के रूप में पहचाना गया।

  3. जांच में सीमा पार चरमपंथी नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित।

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके के तार अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। जांचकर्ताओं ने हमलावरों में से एक की पहचान अफगानी नागरिक के तौर पर की है।

इस धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई थी। चरमपंथियों ने जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी में धमाका किया और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में पुलिस के ठिकानों पर हमला किया।

इन धमाकों में 15 पुलिसकर्मियों समेत 21 लोगों की मौत हो गई और 103 लोग घायल हो गए। मरने और घायल होने वालों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे, जो नमाज अदा कर रहे थे।

जांच टीम के एक सदस्य के मुताबिक, दूसरे हमलावर की पहचान की कोशिश की जा रही है।सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, चरमपंथी नेटवर्क का पता लगाने और इसमें मदद करने वालों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं। अफगान नागरिक की पहचान होने के बाद, जांच का ध्यान हमले में शामिल हो सकने वाले सीमा पार के तत्वों पर केंद्रित हो गया है।