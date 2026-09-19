'मस्जिद में आत्मघाती हमले में एक हमलावर अफगानी नागरिक', पाकिस्तान का बड़ा दावा

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके के तार अफगानिस्तान से जुड़े पाए गए हैं। जांचकर्ताओं ने हमलावरों में से एक की पहचान अफगानी नागरिक के तौर पर की है।

इस धमाके में 21 लोगों की मौत हो गई थी। चरमपंथियों ने जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी में धमाका किया और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में पुलिस के ठिकानों पर हमला किया।