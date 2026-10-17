राजनाथ सिंह की चेतावनी से तिलमिलाया पाकिस्तान, सैन्य कमांडर ने दी गीदड़भभकी

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान तिलमिला गया है। सिंह ने कहा था कि भविष्य में पाकिस्तान की ओर से होने वाली किसी भी आतंकी घटना का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसे लेकर पाकिस्तान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर ने गीदड़भभकी दी है।

नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड के जनरल आमिर रजा ने शनिवार को कहा, हमारी सीमाओं के पार जो लोग हमारे खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं, उनके प्रति हमारा रुख एकदम स्पष्ट और दृढ़ है। परमाणु हथियारों से लैस माहौल में संघर्ष या युद्ध की कोई जगह नहीं है।

वह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 154वें लांग कोर्स के कैडेटों की पासिंग-आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन के एक-एक इंच की रक्षा करने के लिए तैयार है। उनका यह बयान, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा आए बयान के एक दिन बाद आया है।