पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत का बड़ा आदेश, CM सोहेल अफरीदी समेत 25 PTI सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक

पीटीआई, पेशावर। इस्लामाबाद की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मोहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 24 अन्य सांसदों के पासपोर्ट ब्लाक करने का आदेश दिया है।

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में एक पुलिस थाने में दर्ज मामले के संबंध में दिया गया है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस द्वारा किए गए एक अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने संघीय जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वे अगले के आदेश तक पासपोर्ट ब्लाक रखें।