पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बदला लुक, केबिन क्रू के लिए लॉन्च की नई यूनिफॉर्म

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने गुरुवार को अपने केबिन क्रू के लिए नई यूनिफॉर्म का अनावरण किया।

पीआईए के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये नई यूनिफॉर्म 31 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से इस्तेमाल में आएंगी। शुरुआत पीआईए के नए ड्रीमलाइनर की लंदन से इस्लामाबाद की उद्घाटन उड़ान से होगी। फैशन डिजाइनर हसन शहरयार यासीन के डिजाइन को पीआईए का नया चेहरा चुना है।