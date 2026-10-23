पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बदला लुक, केबिन क्रू के लिए लॉन्च की नई यूनिफॉर्म
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने गुरुवार को अपने केबिन क्रू के लिए नई यूनिफॉर्म का अनावरण किया। पीआईए के प्रेस ...और पढ़ें
HighLights
PIA की नई यूनिफॉर्म की खूबसूरती ने खींचा सबका ध्यान
ये डिजाइन कराची में एक प्रतिस्पर्धी शोकेस के बाद चुने गए
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने गुरुवार को अपने केबिन क्रू के लिए नई यूनिफॉर्म का अनावरण किया।
पीआईए के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ये नई यूनिफॉर्म 31 अक्टूबर से आधिकारिक रूप से इस्तेमाल में आएंगी। शुरुआत पीआईए के नए ड्रीमलाइनर की लंदन से इस्लामाबाद की उद्घाटन उड़ान से होगी। फैशन डिजाइनर हसन शहरयार यासीन के डिजाइन को पीआईए का नया चेहरा चुना है।
प्रेस विज्ञप्ति में इन यूनिफॉर्म को लंबी दूरी की उड़ानों के लिए टिकाऊ और एर्गोनॉमिक मूवमेंट के लिए डिजाइन किया गया बताया गया है। इनमें नरम, सांस लेने वाले कपड़े और स्ट्रक्चर्ड टेलरिंग का इस्तेमाल किया गया है।
ये डिजाइन कराची में एक प्रतिस्पर्धी शोकेस के बाद चुने गए। इसमें महीन खान, दीपक एंड फहद, जेनरेशन, इस्माइल फरीद, मुनीब नवाज, दीपक परवानी, फराज मानन, आमिर अदनान और नोमी अंसारी (जिनके डिजाइन पिछले 12 साल से पीआईए इस्तेमाल कर रहा था) जैसे डिजाइनरों के कलेक्शन शामिल थे।