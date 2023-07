Pakistan: वैन में लगे गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका, सात लोगों की मौत; 14 घायल

पंजाब के सरगोधा जिले की भलवाल तहसील में गैस सिलेंडर फटने से सात लोगों की मौत हो गई। वहीं 14 लोग घायल हो गए। घायलों को भलवाल तहसील मुख्यालय (टीएचक्यू) अस्पताल ले जाया गया। शवों को भी इसी अस्पताल में ले जाया गया है। गौरतलब है कि इस हादसे में मारे गए सात लोगों में पांच लोगों की पहचान नहीं हो सकी है।

पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में एक पैसेंजर वैन में मौैजूग गैस सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हुआ। (फोटो सोर्स: ट्व

Your browser does not support the audio element.

इस्लामाबाद, एएनआइ। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में शनिवार को एक पैसेंजर वैन में मौजूद गैस सिलेंडर फट गया। गैस सिलेंडर फटने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी डॉन ने रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम का हवाला देते हुए बताया कि, सातों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि ये घटना पंजाब के सरगोधा जिले की भलवाल तहसील में घटी है। दो बच्चे हुए घायल जानकारी के मुताबिक, घायलों को भलवाल तहसील मुख्यालय (THQ) अस्पताल ले जाया गया। शवों को भी इसी अस्पताल में ले जाया गया है। गौरतलब है कि इस हादसे में मारे गए सात लोगों में पांच लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। बता दें कि घायल लोगों में चार साल और 12 साल के दो बच्चे और 50 साल के दो लोग शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने जानकारी दी कि उन्हें सुबह 8:35 बजे (स्थानीय समयानुसार) घटना के बारे में कॉल अलर्ट मिला। घटना स्थल पर नौ एम्बुलेंस, तीन अग्निशमन वाहन और एक बचाव वाहन भेजा गया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने घटना पर जांच के दिए आदेश पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने इस हादसे पर दुख जताया है। वहीं, उन्होंने वैन में आग लगने की घटना की जांच के आदेश दिए और आयुक्त और आरपीओ (क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी) सरगोधा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मोहसिन नकवी ने संबंधित अधिकारियों को घायलों को बेहतरीन इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए। इससे पहले जून महीने में पाकिस्तान में तीन अलग-अलग गैस सिलेंडर विस्फोटों में तीन बच्चों सहित कम से कम पांच की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए थे।

Edited By: Piyush Kumar