Pakistan: आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान को IMF से मिली राहत, 3 अरब डॉलर के बेलआउट को मंजूरी

इस्लामाबाद, रॉयटर्स। आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ी राहत दी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने बुधवा को पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर की स्टैंड-बाई व्यवस्था को मंजूरी दे दी। आईएमएफ ने कहा है कि वह दक्षिण एशियाई देश (पाकिस्तान) की मदद के लिए तुरंत लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का वितरण करेगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने अधिकारियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के लिए एसडीआर 2,250 मिलियन (लगभग 3 अरब डॉलर, या कोटा का 111 प्रतिशत) की राशि के लिए 9 महीने की स्टैंड-बाय व्यवस्था (एसबीए) को मंजूरी दे दी है।

इसमें कहा गया है कि यह व्यवस्था पाकिस्तान के लिए एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक मोड़ पर है। एक कठिन बाहरी वातावरण, विनाशकारी बाढ़ और नीतिगत गलत कदमों के कारण बड़े राजकोषीय और बाह्य घाटे, मुद्रास्फीति में वृद्धि और वित्त वर्ष 2013 में आरक्षित बफर्स में कमी आई है।

वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, ''आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की ओर से 3 अरब डॉलर के स्टैंड-बाई करार को कुछ देर पहले मिली मंजूरी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करने के सरकार के प्रयासों में एक बड़ा कदम है।''

The approval of Stand-by Agreement of $3 billion by the IMF's Executive Board a little while ago is a major step forward in the government's efforts to stabilise the economy and achieve macroeconomic stability. It bolsters Pakistan's economic position to overcome immediate- to…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) July 12, 2023