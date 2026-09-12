Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान में छह महीने में बाल शोषण के 1900 से अधिक मामले दर्ज, पंजाब प्रांत में मिले 80 फीसदी केस

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sat, 12 Sep 2026 06:59 PM (IST)

पाकिस्तान में छह महीनों में बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के 1,914 मामले दर्ज हुए हैं।

पाकिस्तान में छह महीने में बाल शोषण के 1900 से अधिक मामले दर्ज। (रॉयटर्स)

पाकिस्तान में छह महीने में बाल शोषण के 1900 से अधिक मामले दर्ज। (रॉयटर्स)

HighLights

  1. पाकिस्तान में छह महीने में 1,914 बाल शोषण के मामले दर्ज।

  2. दर्ज मामलों में से 80 प्रतिशत पंजाब प्रांत से संबंधित हैं।

  3. 43% आरोपित पीड़ित के परिचित, 45% घटनाएं बच्चों के घरों में।

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस साल छह महीने में बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के 1,914 मामले दर्ज किए गए। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की उपाध्यक्ष सीनेटर शेरी रहमान ने कहा कि ये मामले जनवरी से जून 2026 के बीच दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की व्यापकता बेहद चिंताजनक है। बच्चों पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता।

उन्होंने कहा, "हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें उनके परिवारों, समुदायों और राज्य द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन वे हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार बन रहे हैं। इसे अलग-थलग घटनाओं की शृंखला के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए तत्काल और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।"

रहमान ने कहा कि रिपोर्ट किए गए मामलों में से 80 प्रतिशत पंजाब प्रांत से थे, जिससे मौजूदा बाल संरक्षण तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं।

उन्होंने कहा, "इन आंकड़ों से यह सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है कि क्या बच्चे सुरक्षित रूप से दुर्व्यवहार की रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या संरक्षण संस्थान पर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं और क्या अपराधियों को प्रभावी ढंग से न्याय के कटघरे में लाया जा रहा है।"

उन्होंने कहा कि 43 प्रतिशत आरोपित पीड़ितों के परिचित थे, जबकि 45 प्रतिशत घटनाएं बच्चों के अपने घरों के अंदर हुईं।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)