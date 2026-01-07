'मजा न कराया तो...' पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की सड़क छाप भाषा; ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को लेकर बेतुका बयान दिया है। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगानिस्तान से काम करने वाले आतंकवादी समूहों पर भारत के साथ सांठगांठ होने का भी आरोप लगाया। बता दें चौधरी को हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार को आंख मारने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था।

हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने स्थापित सैन्य संचार मानकों से हटकर भारत को बिना किसी उकसावे के धमकी दी, और कहा, 'मजा न कराया तो पैसे वापस।' पाकिस्तानी ISPR डायरेक्टर का बेतुका बयान साल 2026 कैसा होगा इस बात पर चौधरी ने दावा किया, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कैसे खड़े होते हैं, हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? हमारे दुश्मन की मंशा साफ है। भारत आपके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगा। वह कह रहा है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है।

'हमारी किस्मत हमारे अपने हाथों में है। हमारे नेतृत्व, राजनीतिक और सैन्य दोनों को पूरी स्पष्टता है। हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह का तोहफा है। जो चाहो करो। जहां से चाहो आओ। अकेले आओ या किसी के साथ आओ। एक बार मजा न करा दिया न तो पैसे वापस।'