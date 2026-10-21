अचानक ईरान पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर, तेहरान को लगातार दे रहे धमकी ट्रंप

पीटीआई, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मंगलवार को ईरान पहुंचे। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह दौरा क्षेत्रीय तनाव को कम करने के इस्लामाबाद के प्रयासों का हिस्सा है।

गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी इस दौरे पर मुनीर के साथ ईरान पहुंचे हैं। मुनीर के दौरे से पहले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और आपसी सहयोग को मजबूत करना है।