    'भारत भ्रम न पाले', CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 08:12 AM (IST)

    पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान शांतिप्रिय देश है, संप्रभुता की परीक्षा नहीं लेने देंगे। उन्होंने भारतीय राजनेताओं की ...और पढ़ें

    सीडीएफ की स्थापना पिछले महीने 27वें संविधान संशोधन होने के बाद हुई थी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा बलों के प्रमुख (सीडीएफ) फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है और किसी को भी इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की परीक्षा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उनका इशारा भारतीय राजनेताओं की तीखी बयानबाजी और अफगानिस्तान से चल रहे तनावों पर झड़पों पर था।

    गौरतलब है कि भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सात मई को ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। सीडीएफ बनने के बाद पहली बार सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए आसिम मुनीर ने कहा कि भारत को भ्रम नहीं पालना चाहिए। किसी भी आक्रामक कार्रवाई का गंभीर और त्वरित जवाब दिया जाएगा।

    संविधान में संशोधन कर बनाया गया सीडीएफ का पद

    मुनीर ने कहा कि अफगान तालिबान को स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है। उनके पास केवल एक ही विकल्प है, उन्हें पाकिस्तान और फितना अल ख्वार्जी (टीटीपी) के बीच किसी एक को चुनना है। बता दें कि सीडीएफ की स्थापना पिछले महीने 27वें संविधान संशोधन और उसके बाद पाकिस्तान सेना, वायु सेना और नौसेना (संशोधन) विधेयक 2025 में किए गए बदलावों के बाद की गई थी।

    मुनीर ने कहा कि हाल में स्थापित रक्षा बल मुख्यालय मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो ऐतिहासिक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक सेवा अपनी परिचालन तैयारियों के लिए अपनी विशिष्टता बनाए रखेगी, और सीडीएफ मुख्यालय सेवाओं के संचालन का समन्वय करेगा।

    (समाचार एजेंसी PTI इनपुट के साथ)


