पाकिस्तान एयरलाइंस फिर ट्रोल: एयरहोस्टेस के नए मेकओवर पर भड़के लोग, पूछा- AC तो चलेगा ना?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इस बीच पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ रही है। दरअसल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने अपनी यूनिफॉर्म को नया लुक देने के लिए नौ पाकिस्तानी डिजाइनरों के साथ मिलकर फैशन शो आयोजित किया।

लेकिन सोशल मीडिया पर यात्रियों की प्रतिक्रिया फैशन से कहीं ज्यादा एयरलाइन की पुरानी समस्याओं पर केंद्रित रही। लोग पूछ रहे हैं कि अब एसी तो ठीक से चलेगा? 16 सितंबर को आयोजित इस शो में डिजाइनरों ने 2026 के लिए पीआईए की नई यूनिफॉर्म के डिजाइन पेश किए। एयरलाइन ने इसे पाकिस्तानी फैशन और फ्लाइट के भविष्य का संगम बताया। पीआईए ने एक्स (ट्विटर) पर इस शो का वीडियो शेयर किया और कहा कि डिजाइनरों ने फैशन, फंक्शनैलिटी, आइडेंटिटी और उद्देश्य को मिलाकर नई यूनिफॉर्म का विजन साकार किया। लेकिन प्रतिक्रियाएं जल्द ही फैशन से हटकर एयरलाइन की असल समस्याओं पर आ गईं।

सोशल मीडिया पर खूब हो रही आलोचना एक यूजर हम्जा ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि वह इंतजार कर रहा है जब फराज मनन की यूनिफॉर्म पहनी एयर होस्टेस उसे बताएगी कि उसकी फ्लाइट अनिश्चितकाल के लिए विलंबित हो गई है।