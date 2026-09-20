पाकिस्तान एयरलाइंस फिर ट्रोल: एयरहोस्टेस के नए मेकओवर पर भड़के लोग, पूछा- AC तो चलेगा ना?
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपनी यूनिफॉर्म को नया लुक देने के लिए एक फैशन शो आयोजित किया। सोशल मीडिया पर ...और पढ़ें
HighLights
सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान एयरलाइंस का उड़ा मजाक
एयरलाइंस ने नौ पाकिस्तानी डिजाइनरों के साथ मिलकर फैशन शो आयोजित किया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इस बीच पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ रही है। दरअसल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) ने अपनी यूनिफॉर्म को नया लुक देने के लिए नौ पाकिस्तानी डिजाइनरों के साथ मिलकर फैशन शो आयोजित किया।
लेकिन सोशल मीडिया पर यात्रियों की प्रतिक्रिया फैशन से कहीं ज्यादा एयरलाइन की पुरानी समस्याओं पर केंद्रित रही। लोग पूछ रहे हैं कि अब एसी तो ठीक से चलेगा?
16 सितंबर को आयोजित इस शो में डिजाइनरों ने 2026 के लिए पीआईए की नई यूनिफॉर्म के डिजाइन पेश किए। एयरलाइन ने इसे पाकिस्तानी फैशन और फ्लाइट के भविष्य का संगम बताया।
पीआईए ने एक्स (ट्विटर) पर इस शो का वीडियो शेयर किया और कहा कि डिजाइनरों ने फैशन, फंक्शनैलिटी, आइडेंटिटी और उद्देश्य को मिलाकर नई यूनिफॉर्म का विजन साकार किया। लेकिन प्रतिक्रियाएं जल्द ही फैशन से हटकर एयरलाइन की असल समस्याओं पर आ गईं।
सोशल मीडिया पर खूब हो रही आलोचना
एक यूजर हम्जा ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि वह इंतजार कर रहा है जब फराज मनन की यूनिफॉर्म पहनी एयर होस्टेस उसे बताएगी कि उसकी फ्लाइट अनिश्चितकाल के लिए विलंबित हो गई है।
एक अन्य यूजर युरू ने पूछा कि जब एयरलाइन की कई गंभीर समस्याएं हैं तो यूनिफॉर्म पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। कई लोगों ने इसे पीआईए की अक्षमता का उदाहरण बताया।
कुछ यूजर्स ने कहा कि नए विमान, बेहतर सेवाएं और अधिक डेस्टिनेशन प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि नई अलमारी। एक यूजर ने स्टॉकहोम जैसी सीधी उड़ानें बढ़ाने की बात कही।
एक यूजर ने कहा कि अब एसी तो चलेगा? एक यात्री ने ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट्स में एसी काम करने का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी की। एक अन्य यूजर शकील जलील ने कहा कि ब्रांडिंग और यूनिफॉर्म से पहले इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस और विमानों पर ध्यान देना चाहिए।