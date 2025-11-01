'भारत चाहता है कि...', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर किया अजीबोगरीब दावा
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान को दो मोर्चों पर युद्ध में उलझाना चाहता है। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच यह भी कहा कि भारत, पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर सक्रिय रखना चाहता है। आसिफ ने अफगानिस्तान पर भारत के लिए काम करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ रहा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ हमेशा अपनी बेतुकी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से ऐसा ही बयान दिया है। आसिफ ने आरोप लगाया है कि भारत पाकिस्तान को दो मोर्चों पर युद्ध में व्यस्त रखना चाहता हैं।
अफगानिस्तान से बिगड़ते संबंधों के बीच ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर सक्रिय रखना चाहता है। दरअसल वह पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ हुई झड़प और पूर्वी सीमा पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद शुरू हुए संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे।
अफगानिस्तान को भी घेरा
ख्वाजा आसिफ पहले भी कई बार अफगानिस्तान पर भारत के लिए काम करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने अफगानिस्तान मामले में सबूत होने का दावा करते हुए कहा कि भारत अशरफ गनी के दौर से ही पाकिस्तान के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ रही है और अब इसके सबूत भी मौजूद हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सबूत पेश करेंगे।
इसके पहले आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है और तालिबान नेतृत्व को भारत नियंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा था, 'काबुल में कठपुतली का खेल खेलने वाले लोग दिल्ली से कंट्रोल हो रहे हैं।'
भारत पर आरोप लगाते हुए आसिफ ने गीदड़भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है। बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प के बाद हाल ही में दोनों देशों के बीच संघर्षविराम पर सहमति बनी थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।