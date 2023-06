Pakistan: एक ही घर से 9 लोगों की निकली लाश, अज्ञात बंदूकधारियों ने परिवार के सभी सदस्यों को उतारा मौत के घाट

Pakistan 9 family members shot dead पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने बुधवार को एक घर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की जिससे एक ही परिवार के नौ सदस्यों की मौत हो गई। घटना मालाकंद जिले के बटखेला तहसील (Batkhela tehsil) में हुई है। अज्ञात हमलावरों ने तीन महिलाओं और छह पुरुषों सहित एक ही परिवार के नौ सदस्यों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है।

अज्ञात बंदूकधारियों ने परिवार के 9 सदस्यों को उतारा मौत के घाट

Your browser does not support the audio element.

पेशावर, एजेंसी। Pakistan 9 family members shot dead: पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बुधवार को पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक अज्ञात बंदूकधारियों एक घर में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की। गोलीबारी में तीन महिलाओं और छह पुरुषों की मौत इस गोलीबारी में एक ही घर के 9 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, यह घटना मालाकंद जिले के बटखेला तहसील में हुई है। अज्ञात हमलावरों ने तीन महिलाओं और छह पुरुषों सहित एक ही परिवार के नौ सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे का कारण अब तक नहीं लगा पता घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लेवीज बल घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए बटखेला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस को हत्या के पीछ का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Nidhi Avinash