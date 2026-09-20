पाकिस्तान: बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया, 23 बंधक छुड़ाए

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने एक बड़े अभियान के दौरान 5 आतंकवादियों को मार गिराया और 23 लोगों के अपहरण के प्रयास को पूरी तरह विफल कर दिया। सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने रविवार को इस अभियान की पुष्टि की।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, यह घटना 18-19 सितंबर की रात कलात के निकट चमन-कराची राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। आतंकियों ने फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली और गाड़ियों को लूटने के उद्देश्य से हाईवे पर एक अवैध चेकपोस्ट स्थापित कर ली थी, जिससे वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था।