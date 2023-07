Pakistan News पाकिस्तान के पंजाब में जहरीला मिल्कशेक पीने से दो बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साहीवाल के रहने वाले एक शख्स ने अपने पांच बच्चों के लिए मिल्कशेक बनाया और उसे पीने के बाद पांचों बच्चों की हालत बिगड़ गई। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें तुरंत टीचिंग अस्पताल में शिफ्ट कराया गया जंहा सात महीने के अनस और तीन वर्षीय हरम की मौत हो गई।

Pakistan: जहरीला मिल्कशेक पीने के बाद 2 मासूम बच्चों की मौत, तीन की हालत गंभीर

Your browser does not support the audio element.

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तानी पंजाब के साहीवाल में कथित तौर पर 'जहरीला मिल्कशेक' पीने से दो बच्चों की मौत हो गई और तीन अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। एआरवाई न्यूज ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि साहीवाल के रहने वाले एक शख्स ने अपने पांच बच्चों के लिए मिल्कशेक बनाया और उसे पीने के बाद पांचों बच्चों की हालत बिगड़ गई। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें तुरंत टीचिंग अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, जंहा सात महीने के अनस और तीन वर्षीय हरम कीतीन मौत हो गई। वहीं, 13 साल की अबीहा, 11 साल की फैका और 6 साल की इमान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मेडिकल सुविधा नहीं, 16 बच्चों की मौत इससे पहले, एआरवाई समाचार के अनुसार, कराची के केमारी जिले में मुहम्मद अली लाघारी गोथ में रहस्यमय बुखार के कारण 19 लोगों में से कम से कम 16 बच्चों की मौत हो गई थी। बता दें, 30 से अधिक बच्चे अभी भी रहस्यमय बुखार से बीमार है, क्योंकि इलाज के लिए क्षेत्र में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। मरीजों के नमूनों की होगी जांच इसके अलावा अवैध फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से मरीजों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जिला स्वास्थ्य कार्यालय (डीएचओ) केमरी मुहम्मद आरिफ ने दावा किया कि दो बच्चों की मौत खसरा के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि एक टीम गोठ में हुई मौतों के कारणों का पता लगाने के लिए आगे काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि टीम मरीजों से नमूने एकत्र कर रही है और उन्हें चिकित्सा शिविर स्थापित करने और मरीजों की आगे की देखभाल के लिए डॉक्टरों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

Edited By: Nidhi Avinash