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गुलाम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति चुने गए नजीब नकी, मुजफ्फराबाद में नई सरकार का गठन

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Published: Fri, 25 Sep 2026 02:24 AM (IST)

नजीब नकी को गुरुवार को गुलाम जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें 32 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर को 13 वोट मिले।

गुलाम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति चुने गए नजीब नकी

गुलाम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति चुने गए नजीब नकी

HighLights

  1. नाकी इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं

  2. पार्टी नेतृत्व और नवाज शरीफ के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक

पीटीआई, इस्लामाबाद। सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नजीब नकी को गुरुवार को गुलाम जम्मू कश्मीर का राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें 32 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर को 13 वोट मिले।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नकी को जीत पर बधाई दी। नकी पहले स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। सुल्तान महमूद चौधरी के निधन के बाद से जनवरी से राष्ट्रपति का पद खाली था।

नाकी इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। सुल्तान महमूद चौधरी की मृत्यु के बाद से जनवरी में ही "राष्ट्रपति" का पद रिक्त हो गया था।

भारत ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में हुए तथाकथित स्थानीय निकाय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है और कहा है कि इस तरह की "खोखली" कवायदें क्षेत्र की जमीनी हकीकत को छिपा नहीं सकतीं।

19 जनवरी 1964 को रावलपिंडी में जन्मे नाकी ने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय चुनावी राजनीति से दूर बिताया। उन्होंने लाहौर के एचिसन कॉलेज में पढ़ाई की और 1988 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।