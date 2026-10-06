पाकिस्तान-अफगानिस्तान में नहीं बनी सहमति, मॉस्को वार्ता बिना साझा बयान के खत्म

डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान पर 'मास्को फार्मेट' की क्षेत्रीय बातचीत का आठवां दौर बिना किसी संयुक्त बयान के खत्म हो गया। इस असफलता का मुख्य कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गहरी असहमति होना था।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत जमीर काबुलोव ने इस बात पर गहरा खेद व्यक्त किया कि सभी प्रतिभागी देश अंतिम दस्तावेज पर आम सहमति नहीं बना सके। बैठक में चीन, भारत, ईरान, रूस और मध्य एशियाई देशों के विशेष दूत शामिल हुए थे। विवाद की मुख्य जड़ दोनों पड़ोसी देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर टकराव था।

पाकिस्तानी दूत ने अफगान धरती से बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जताई और तालिबान शासन पर गंभीर आरोप लगाए। इसके जवाब में अफगान तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने पाकिस्तान पर सैन्य दबाव बनाने और शरणार्थियों व पारगमन मार्गों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का कड़ा प्रतिवाद किया, हालांकि उन्होंने बातचीत से समाधान निकालने की उम्मीद भी जताई।

इस गतिरोध ने क्षेत्रीय शांति प्रयासों को बड़ा झटका दिया है। हालांकि रूस ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन आपसी अविश्वास के चलते यह महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच बिना किसी ठोस परिणाम के ही समाप्त हो गया।