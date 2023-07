इशाक डार बनाए जा सकते हैं पाक के अंतरिम प्रधानमंत्री, अगले महीने वर्तमान नेशनल असेंबली का कार्यकाल होगा समाप्त

पाकिस्तान के संविधान के तहत नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेती है तो चुनाव 60 दिन के भीतर कराए जाएंगे। लेकिन इससे एक दिन पहले भी असेंबली भंग होने की स्थिति में सरकार को चुनाव कराने के लिए 90 दिन मिलेंगे और आम चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री को ही देश की सत्ता संभालनी होगी।

अगले महीने वर्तमान नेशनल असेंबली का कार्यकाल होगा समाप्त

